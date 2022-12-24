Hz. Fatıma'nın (s.a) hayatı tiyatro sahnesinde

Peygamber Efendimizin (s.a.v) sevgili kızı Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) hayanıtnı anlatan oyun Tahran'da sahne alacak

Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü için hazırlanan oyunda 80 kadın rol alacaktır.

Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) değerli kızı ve Hz. Ali'nin (a.s) eşi Hz. Fatıma (s.a) hicretten önce 8. yılda 20 Cemadiüssani'de doğdu.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.