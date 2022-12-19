ABD'li tarihçinin "Osmanlı Devleti"ni konu alan kitap Farsça'ya çevrildi

ABD'li tarihçi Ryan Gingeras'nin kaleme aldığı "Saltanatın Düşüşü: Büyük Savaş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu 1908-1922" isimli kitap Farsça'ya çevrildi. Ryan Gingeras, Osmanlı Tarihi, Tarih kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Amerikan yazar bu kitapta, 1908-1922 yıllardaki Osmanlı dönemini kaleme almıştır. Burada sunulan hikaye, imparatorluğun çeşitli nüfusunun yanı sıra Osmanlı devletinin sonuna kadar yönlendiren liderlerin bakış açılarını dikkate alıyor. İtalya'nın Libya işgalini, Balkan Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı tanımlayan kişisel, toplumsal ve ulusal mücadeleleri inceleyen Saltanatın Çöküşü, okuyucularına Osmanlı yönetimi hakkında yeni detaylı bilgiler sunuyor.