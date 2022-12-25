İran, Şehit General Süleymani'yi Anma Töreni'ne hazırlanıyor

Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle 3 Ocak (2023) salı günü Tahran Musallası'nda anma töreni düzenlenecek.

Kasım Süleymani Kimdir?

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran'ın Kirman eylanetindeki Rabor şehrinde dünyaya geldi.

Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için henüz genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı. Bu dönemde Kirman'a taşındı ve inşaatlarda çalıştı.

İşten arta kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterirdi ve Hüccet Kamyab adında yerel bir vaizin sohbetlerine katılırdı.

1979 senesindeki İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askeri alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa sürede yükselmeye başladı.

İlk önemli vazifelerinden biri ise, İran-Irak Savaşı başladıktan sonra Kirman'daki erkekleri bir araya toplaması ve askeri eğitim vermesidir.

Özellikle Şii Müslümanlar arasında cesur bir asker olarak bilinen Süleymani, henüz 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak görevlendirildi.

Savaş neticelendikten sonra, 1990'lı yıllarda, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu.

1998 senesinde ise Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak görevlendirildi.

General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.