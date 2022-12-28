Iğdır’da Hz. Fatıma’nın (s.a) şahadet günü nedeniyle ihsan dağıtıldı

Iğdır belediye binası karşısında kurulan ihsan standında yoldan geçen vatandaşlara kek ve çay gibi ikramlarda bulunuldu.

Iğdır Gün Işığı Derneği başkanı Serdar Arat, “Hz. Fatma (s.a) için dernek olarak hayırsever insanların katkılarıyla ihsan dağıttık. İlklerin ve sonların, gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün dünya kadınlarının efendisi, Allah Resulünün kalbinin neşesi, Ehlibeyt’in üçüncü şahsiyeti, Ehlibeyt imamlarının annesi Fatıma-i Zehra (selamullahi alayha) mazlumane şehadetini başta sahibimiz ve efendimiz olan oğlu İmam-i Zaman olmak üzere bütün İslam âlemine ve Ehlibeyt muhiplerine tesliyet arz ediyoruz. Gerçekten de Hz. Fatıma (alayhasselam) yaşayışıyla, ibadetiyle, üstün ahlakıyla, hak ve hakikatten yana tavır almasıyla, velayeti savunmak uğruna çekinmeden canı dâhil bütün varlığını ortaya koyarak şehadeti istikbal etmesiyle Allah Resulü ve Hz. Ali’den (a.s) sonra insanlık âleminde masumiyetin, faziletin, insanı değerlerin ve hak ve hakikatten yana olmanın en büyük üstadıdır.” dedi.

Serdar Arat sözlerine şöyle devam etti:

“Böyle bir yüce şahsiyetten bütün insanlık âleminin özellikle de mümin kadınların alacakları sayısız dersler ve güzel örnekler vardır. Hz. Fatıma’nın yüceliği, üstün şahsiyeti ve fazileti hakkında Allah Resulü ve Ehlibeyt İmamları’ndan sayısız hadisler gelmiştir. Teberrük kastıyla onlardan bazısına işaret ediyoruz.”

Kaynak: Yeşil Iğdır