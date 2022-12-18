İranlı karikatürist Türkiye’den ödül aldı

Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Program sonunda ayrıca 11 kişi, çekilen kura ile Kudüs ziyareti kazandı.

26 ülkeden 179 karikatüristin 455 eserle katıldığı yarışmanın ödül töreni, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen ödül törenine, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra yüzlerce Kudüs gönüllüsü katıldı.

Esenler, Kâğıthane, Üsküdar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan yarışmada birincilik ödülünü kazanan Şener Tosun'a 30 bin lira, ikincilik ödülünü kazanan İranlı karikatürist Nahid Maghsoudi'ye 25 bin lira, üçüncü olan Kazakistanlı karikatürist Galym Boranbayev' 15 bin lira ödül verildi.

Mirasımız Derneği Özel Ödülü'nü kazanan Esile Altunışık, Naci el-Ali Özel Ödülü'ne layık görülen Eren Esirci, Necmettin Erbakan Özel Ödülü'nün sahibi Halime Aydın, II. Abdülhamit Han Özel Ödülü'nü kazanan Melike Sümeyye Aysal ve Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü'nü kazanan Meryem Sena Burhan'a 7 bin 500'er lira para ödülü verildi.

Dereceye giren tüm karikatüristlere ayrıca plaket takdim edilirken program sonunda çekilen kura ile 11 kişiye de Kudüs ziyareti hediye edildi.

Kaynak: İLKHA