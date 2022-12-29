İran Çalışmaları Dergisi'nin yeni sayısı çıktı

İran'nın tarihi, ekonomisi, edebiyatı, siyaseti ve kültürü üzerine çalışmalar yapan İran Çalışmaları Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı.

Türkiye'de yayınlanan dergide Necmettin ACAR, Nail ELHAN-Orhan KARAOĞLU, Yılmaz KARADENİZ, Merve ÇETİN

Osman KARACAN, Tolga AKAY Süleyman ÖCAL, Nezahat BAŞÇI-Veysel BAŞÇI, Sevâl GÜNBAL BOZKURT, Mehmet Akif KOÇ gibi uzmanların makaleleri yer almaktadır.

İran Çalışmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde İran’a dair bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak, İran’ın bilimsel ve akademik olarak daha yakından, tarafsız bir şekilde tanınması ve analiz edilmesine ilişkin faaliyet gösteriyor. Dergiye, İran ile ilgili; tarih, siyaset, sosyal politikalar, ekonomi politikaları, toplumsal çalışmalar, din ve mezhep çalışmaları, sanat ve edebiyat disiplinlerinde yazılar yayınlanıyor.