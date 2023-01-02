"General Süleymani" görüşmeleri Tahran'da yapılacak

Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 3. yıldönümü münasebetiyle İran Dışişleri Bakanlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandis'i rahmetle yad eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, suikast dosyasının kararlıkla takip edileceğini söyledi ve “Amerika’nın işlediği terör eyleminin tüm failleri ve komutanlarını adalet önüne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Emir Abdullahiyan, General Süleymani suikastıyla ilgili dördüncü tur müzakerelerin önümüzdeki hafta İran ve Irak'ın katılımıyla Tahran’ın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.