Şehit Süleymani'yi anlatan belgesel bugün Türkiye'de yayınlanacak

Şehit General Kasım Süleymani'nin hayatını ve bölgedeki Amerikan emperyalizmine karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan belgesel bugün Türkiye'de yayınlanacak.

Ulusal kanalı ekibi tarafından hazırlanan "Cepheden Cepheye 40 Yıl" isimli belgesel bugün (Salı) TSİ 18.30'da izleyebilirsiniz.

Ulusal Kanalı muhabiri Gürkan Demir Twitter hesabından belgeselle ilgili "Kasım Süleymani'nin İran'da doğduğu topraklara gittik. Gençlik yıllarından arkadaşları ve silah arkadaşlarıyla konuştuk. Özel anı ve olayları belgeselimiz için anlattılar." ifadesini kullandı.