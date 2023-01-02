Ayetullah Hamanei bilimsel ilerlemenin önemini vurguladı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa'daki Üniversite Öğrencileri İslam Dernekleri Birliği üyeleri ile görüştü.

İran'ın zenginliklerinden biri olan İslami derneklerin önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Ayetullah Hamanei, bu derneklerin İran İslam Cumhuriyeti'nin söylemini anlatması gerektiğini vurguladı.

Öğreniclere hitap eden Ayetullah Hamanei, Cumhuriyet ve İslam arasındaki bağların yanı sıra İslam Devrimi ilkelerinin açıklanmasının önemine değindi.

Ayetullah Hamanei sözlerinin devamında, "İslami derneklerin ilkeli temellerini koruyarak güncellenmesi günümüz şartlarının bir gereğidir. Adalet ilkesi gibi bazı ilkelerin binlerce yıl geçse de kalıcıdır. Ama adaletin uygulanmasının şeklinde değişim ve yenilik olabilir." ifadesini kullandı.

Bilim ve bilimsel ilerleme konusunun son yıllarda ülkenin önceliğinde yer aldığını kaydeden Ayetullah Hamanei, dini konulara önem verilmesinin bilimsel gelişmelerin ihmal edilmesine neden olacağı düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi.