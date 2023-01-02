İran Dışişleri’nden “Şehit General Süleymani” açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı'nın eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı açıklamada, “Şehit Süleymani, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikaları doğrultusunda her zaman rol oynamış ve bölgede yükselen uluslararası terörizm ile terör gruplarına karşı mücadelede büyük çaba sarfetmiştir.

Bu nedenle ona ‘terörle mücadele kahramanı’ ve ‘barış komutanı’ unvanı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "ABD'nin General Süleymani'yi şehit etmesi, bu ülke tarafından organizeli bir şekilde planlanmış bir 'terör eylemi' örneğidir." denildi.

ABD’nin terörle mücadele iddiasıyla General Süleymani’ye yönelik suikast düzenlediği kaydedilen açıklamada, bu eylemle uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerinin çiğnendiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Uluslararası hukuk açıdan bu suçun sorumluluğu ABD rejimine aittir. Bu kapsamda terör olayının tüm failleri, komutanları ve olayda dahli olanlar sorumludur. Suikast dosyası Bakanlık ile İran ve Irak'ın kurduğu ortak komite tarafından kararlıkla takip edilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, ilkeli politikaları kapsamında terörle mücadele ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürecektir. General Süleymani’nin şehadeti İran için büyük bir kayıp olmasına rağmen ülkenin yüksek hedeflerini engellemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.