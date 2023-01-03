Lübnanlı uzmandan "General Süleymani" yorumu

Kudüs Gücü eski Komutanı Şehit General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.

İslam Devrimi’nin en popüler isimlerinden biri ve sulta düzenine karşı mücadelenin sembolü olan İranlı büyük komutan Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadet haberi hemen dünyayı sarstı ve uluslararası birçok yankı uyandırdı.

Şehit Süleymani’nin İran'ın doğu sınırlarından Irak, Suriye ve Lübnan'a kadar çeşitli cephelerdeki rolü, onu direnişin merkezi haline getirmişti.

ABD’nin Şehit General Süleymani’ye suikast düzenlemekle bölgesel denklemleri değiştirmek ve direnişi zayıflatmak istiyordu. Ancak General Süleymani’nin şehadetinden 3 yıl geçmesine rağmen bölgedeki gelişmeler General Süleymani’nin şehadetinin direnişin faaliyetlerini aksatmadığını aynı zamanda bölgedeki etkisini artırdığını gösteriyor.

Mehr Haber Ajansı, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıldönümü münasebetiyle Lübnann Üniversitesi Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Talal Atrisi ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Atrisi, Şehit Süleymani’nin ABD emperyalizmine karşı verdiği mücadele ile ilgili olarak, "General Süleymani, ABD'nin gücü ve itibarının gerilemesinde büyük bir rol oynadı. Örneğin Amerika, Irak'ta bir direniş hareketi oluşmasını beklemiyordu ama Şehit Süleymani kilit bir rol oynayarak Irak'ta Amerikan işgaline karşı bir direniş hareketi yarattı." dedi.

Atrisi sözlerinin devamında, "Amerikan projesinin bir parçası olan IŞİD'ın Musul işgalinin başarısızlığa uğramasında Şehit Süleymani'nin kilit rolü vardı. Musul'un işgalinin Irak'ın mezhepsel ve dini hükümetlere bölünmesine yol açacaktı ama General Süleymani bunun gerçekleşmesine izin vermedi." ifadesini kullandı.

Şeiht Süleymani'nin Suriye'nin parçalanmasına karşı gösterdiği çabalara da değinen Lübnanlı uzman, "Suriye'de durum daha zor ve karmaşıktı, zira ABD'nin amacı Suriye hükümetini tamamen devirmek, kaos ve mezhep çatışmaları yaymak ve nihayetinde Lübnan ve hatta Filistin'deki direnişi kuşatmaktı. Ama Şehit Süleymani, bu büyük ve stratejik savaşta önemli bir rol oynadı." değerlendirmesini yaptı.

Arap yorumcu Atrisi, "Filistin ve direniş gruplarının liderlerinden Şehit Süleymani'nin Filistin'deki direnişle ilgili rolü ve tüm detaylarıyla planlarını duyduğumuzda, Amerika'nın bu şehide karşı bu büyük suçu neden işlediğini anlayabiliriz." diye konuştu.