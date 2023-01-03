Irak Başbakanı’ndan “General Süleymani” paylaşımı

Başbakan Sudani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Modern tarihimizin gördüğü en asi terör örgütüne karşı mücadele sergileyen zafer komutanlarını ve yaptıkları kahramanlıklarını anmak istiyorum.

Onların hedef alınması, tüm uluslararası yasalara göre kınanması gereken bir eylemdir. Bu nedenle hükümet olarak egemenlik kurmaya ve bağımsız politikalara sahip ve vatan evlatlarını koruyabilen bir Irak yaratmaya çalışıyoruz.”

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.