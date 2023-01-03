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3 Oca 2023 08:44

Irak Başbakanı’ndan “General Süleymani” paylaşımı

Irak Başbakanı’ndan “General Süleymani” paylaşımı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 3. yıldönümü münasebetiyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Başbakan Sudani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Modern tarihimizin gördüğü en asi terör örgütüne karşı mücadele sergileyen zafer komutanlarını ve yaptıkları kahramanlıklarını anmak istiyorum.
Onların hedef alınması, tüm uluslararası yasalara göre kınanması gereken bir eylemdir. Bu nedenle hükümet olarak egemenlik kurmaya ve bağımsız politikalara sahip ve vatan evlatlarını koruyabilen bir Irak yaratmaya çalışıyoruz.”

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1906790

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