  1. Azerbaycan
7 Oca 2023 17:14

Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikat yapacak

Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikat yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta ortak askeri tatbikat düzenleniyor.

Azerbaycan ve Türkiye Kars'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Türk medyasında yer alan habere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personel, KIŞ-2023 Tatbikatı için Kars’a ulaştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KIŞ-2023 Tatbikatı'nda görev yapacak olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri Kars'a ulaştı. Kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, bir ve beraber olacağımız KIŞ-2023 Tatbikatı'nda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan geçen sene de Kars'ta ortak tatbikat düzenlemişti.

News Code 1906880

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