Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikat yapacak

Azerbaycan ve Türkiye Kars'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Türk medyasında yer alan habere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personel, KIŞ-2023 Tatbikatı için Kars’a ulaştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KIŞ-2023 Tatbikatı'nda görev yapacak olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri Kars'a ulaştı. Kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, bir ve beraber olacağımız KIŞ-2023 Tatbikatı'nda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan geçen sene de Kars'ta ortak tatbikat düzenlemişti.