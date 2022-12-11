Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Karabağ doğal kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak Rusya'ya nota gönderdi.

Azerbyacan medyasına göre notada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan tarafı, Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasını önlemek ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için defalarca barış gücü komutanlığına başvurmuştur. Ancak Azerbaycan tarafının taleplerine cevap verilmedi ve Karabağ'ın doğal kaynaklarının sömürülmesini engelleyecek hiçbir önlem alınmadı."