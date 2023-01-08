Kars Sarıkamış'ta otelin tavanı çöktü; 32 kişi yaralı

Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümü ve Sarıkamış Şehitlerini anma töreni kapsamında hazırlanan belgeselin gala gösterimi için ilçedeki bir otelin salonunda hazırlık yapıldı. Gösterinin başlamasına kısa bir süre kala galanın yapılacağı salonun asma tavanı çöktü. Çok sayıda davetli çöken asma tavanın altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Otelin konferans salonundaki alçıpan tavanının çökmesi sonucu bir yaralanma ağırlıklı bir durum söz konusu. 32 kişilik hastaneye intikal eden vakamız var ve hamdolsun an itibariyle hiç bunun hayati tehlikesi söz konusu değil. İl sağlık müdürümüz de, valimiz hastanede biz de burada durumu değerlendirdik. Çok geçmiş olsun. Allah'ın izniyle en sağlıklı şekliyle atlatacağız. İçeride kalan kimse yok” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet