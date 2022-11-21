İran: Azerbyacan konusunda olumlu mesajlar aldık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran-Azerbaycna ilişkileri

Kenani, İran-Azerbaycan ilişkileri hakkında, "Son zamanlarda Azerbaycan makamlarıyla yapılan ikili temaslarda olumlu mesajlar aldık. Bundan sonra yanlış anlaşılmaları gidermek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için adım atılmasını umuyorum." dedi.

İran'dan UAEA kararına tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını eleştiren Kenani, "Bu kararın arkasında ABD ve üç Avrupa ülkesinin siyasi baskısı var. Batı'nın son eylemine yanıt olarak, ilk adımda, birkaç tedbir İran Atom Enerjisi Kurumu'nun gündemine alındı. İran'ın misilleme kararının detayları daha sonra kamuya açıklanacaktır." ifadesini kullandı.

'İnsan hakları meselesini siyasallaştırmak yapıcı bir tutum değil'

Kenani, İran konusunun BM İnsan Hakları Konseyi Toplantı'nın gündemine alınmasını talep eden Almanya'ya tepki göstererek, "İnsan hakları meselesini siyasallaştırmak yapıcı bir tutum değil. Almanya ile diğer ülkelerin çabalarını siyasi bir eylem olarak değerlendiriyoruz. İnsan hakları konusunu araç olarak kullanan devletler insan hakları sicili kötü olan ülkeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'İsrail'in devam eden Suriye saldırılarını kınıyoruz'

Siyonist Rejim'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirten Kenani, "Ne yazık ki Siyonist Rejim'in Suriye'ye yönelik yasadışı saldırılarının devam etmesinin temel nedenlerinden biri, uluslararası toplumun sessiz kalmasıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden Siyonist İsrail'in her türlü saldırısını kınıyoruz." açıklamasını yaptı.