ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'da ortak tatbikat yapıyor

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD ve Yunanistan, İskeçe kenti yakınlarındaki Kayalar Köyü'nde 'Trakya İşbirliği-23' adlı tatbikat başlattı.

Tank atış poligonunda gerçekleşen tatbikatta, 25'inci Zırhlı Tugay, 71'inci Havadan Nakledilebilir Tugay, 21'inci Zırhlı Tugay, 1'inci Kara Havacılık Tugayı ve ABD 101'inci Hava Alayına Bağlı 2'nci Tugay Harp Timi birimleri katılıyor.

Taktik Çatışma Simülasyon Sistemleri aracılığıyla icra edilecek tatbikat boyunca birçok harekât senaryosu gerçekleştirilecek.

10 Şubat'ta başlayan tatbikat, 24 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Sputnik