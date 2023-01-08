Cristiano Ronaldo'nun transferi Süper Lig'i etkiledi!

Fanatik'e göre, Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla yıllık 75 milyon dolarkazanacağı bir anlaşmaya imza attı. Ronaldo'nun imzası ise Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı yakından ilgilendiren bir kelebek etkisi yarattı.

Al Nassr, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti. Böylece ocak ayında 30 ayındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

Fenerbahçe Aboubakar'a talip

Arabistan basını, Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro'nun sakatlanmasından sonra golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin Aboubakar'ı transfer etmek istediğini yazdı. Arap basınına göre Fenerbahçe'nin bu tranferdeki rakibiyse Ronaldo'nun yerini doldurmak isteyen Manchester United'dı.

Weghorst'un veda gibi gol sevinci!

Beşiktaş-Kasımpaşa maçıda Hollandalı Wout Weghorst'un attığı golden sonra formasını öpmesi, taraftara el sallaması kısacası veda etmesi ise bambaşka bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a gidiyordu.