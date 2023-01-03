  1. Spor
3 Oca 2023 10:28

Cristiano Ronaldo imza töreni için Riyad'da

Cristiano Ronaldo imza töreni için Riyad'da

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşmaya varan Cristiano Ronaldo, imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a geldi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyurulmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor.
Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.

Cristiano Ronaldo imza töreni için Riyad'da

Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: NTV

News Code 1906795

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