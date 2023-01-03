Cristiano Ronaldo imza töreni için Riyad'da

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyurulmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor.

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.

Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: NTV