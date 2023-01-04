Ronaldo ve Messi yeniden buluşuyor!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dün Riyad'a vardı ve resmi sözleşmeler imzalandı.

Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu transfer gelişmesinin ardından futbolseverler bir kez daha şaşıracak çünkü Lionel Messi de Suudi Arabistan'a gidecek. Ancak Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın istediği şekilde değil.

İki dünya yıldızı yeniden karşı karşıya!

Marca'da yer alan habere göre Fransız devi Paris Saint-Germain, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ve Al-Hilal oyuncularından kurulu karma bir takıma karşı hazırlık maçı oynayacak.

Bu hazırlık mücadelesinin iki önemli sebebi var; hem Cristiano Ronaldo'nun transferini hem de Lionel Messi'nin PSG ile yeni sözleşmesini kutlamak.

Lionel Messi bu hafta önemli bir gelişme olmaması halinde PSG ile 2024 Haziran'a kadar yeni mukaveleye imza atacak.

Messi ve Ronaldo rekabetinde yeni perde!

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ve bir başka dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 19 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan hazırlık maçında bir kez daha rakip olacaklar.

Kaynak:Beinsports.com