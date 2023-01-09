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9 Oca 2023 09:16

Al-Hilal’den Lionel Messi'ye çılgın transfer teklifi

Al-Hilal’den Lionel Messi'ye çılgın transfer teklifi

Al-Nassr’ın Cristiano Ronaldo’yu almasından sonra ezeli rakibi Al-Hilal’den Messi ile cevap geliyor.

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olmuştu. Al-Hilal bunun üzerine kendi mağazalarında Lionel Messi formaları satmaya başlamıştı. Bu sezon formalarını satan Al- Hilal gelecek yıl ise Arjantinli yıldızı getirmeyi planlıyor. 35 yaşındaki yıldızın PSG ile kontratı sezon sonu tamamlanıyor.

ABD'den de teklifler var ancak Al-Hilal akıl dışı bir öneriyle Messi'nin kapısını çalacak. Calciomercato'nun haberine göre Suudi kulübü, süper yıldıza yıllık 300 milyon euro önerecek. Messi'nin de bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: Foto Maç

News Code 1906912

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