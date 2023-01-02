Al Nassr'da transfer çalışmaları devam ediyor

Cristiano Ronaldo ile yıllık 200 milyon dolar'lık astronomik bir anlaşma sağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yeni hedefleri belli oldu.

Portekizli yıldızı 2.5 yıllığına kadrosuna katan kulüp, kıtanın Real Madrid'i olma yolunda adımlar atmayı sürdürüyor.

Marca gazetesinin haberine göre Al Nassr, Ronaldo'nun ardından Luka Modric'in de kapısını çaldı ancak Hırvat yıldız teklifi reddetti. Buna rağmen Arap kulübü, en az bir yıl daha Real Madrid'de top koşturmak isteyen Modric'i gelecek planlarında tutuyor.

PSG'nin İspanyol yıldızı Sergio Ramos da Al Nassr'ın radarında. Suudi Arabistan temsilcisi gelecek iki sezon bu iki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.

İddiaya göre Al Nassr, 2023 yazında Sergio Ramos'u, 2024 yazında da Luka Modric'i transfer ederek rüya takım kurmayı amaçlıyor.

Kaynak: Star