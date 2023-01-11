Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü sattı

NTV'ye göre, Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını satma kararı aldı.

37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer tarafından satın alındı.

Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu. Bu ücret doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.

Ronaldo'nun kendisi müzayedeye yer almazken ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.

Ronaldo Ballon d'Or'u 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 5 kez kazanmıştı.