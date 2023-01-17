MİT Başkanı Fidan'dan Sudan'a ziyaret

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Sudan ile Türkiye arasındaki "güçlü ve kadim" ilişkilere övgüde bulunarak, bu ilişkilerin iki dost ülke ve halkların çıkarları doğrultusunda her alanda geliştirilmesini istediklerini belirtti.

AA'nın aktardığına göre Fidan'ın ziyaretinin, iki ülkenin işbirliğini pekiştirme istekliliğinden kaynaklandığını söyleyen Burhan, Fidan'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

MİT Başkanı Fidan ise ziyaretinin verimli olduğunu belirterek, "Sudan ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonda ortak öneme sahip meselelerdeki hedeflerine ulaştığını" kaydetti.

Fidan ayrıca Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti ile de görüştü.