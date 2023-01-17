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17 Oca 2023 11:05

MİT Başkanı Fidan'dan Sudan'a ziyaret

MİT Başkanı Fidan'dan Sudan'a ziyaret

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah Burhan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Sudan ile Türkiye arasındaki "güçlü ve kadim" ilişkilere övgüde bulunarak, bu ilişkilerin iki dost ülke ve halkların çıkarları doğrultusunda her alanda geliştirilmesini istediklerini belirtti.

AA'nın aktardığına göre Fidan'ın ziyaretinin, iki ülkenin işbirliğini pekiştirme istekliliğinden kaynaklandığını söyleyen Burhan, Fidan'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

MİT Başkanı Fidan ise ziyaretinin verimli olduğunu belirterek, "Sudan ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonda ortak öneme sahip meselelerdeki hedeflerine ulaştığını" kaydetti.

Fidan ayrıca Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti ile de görüştü.

News Code 1907097

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