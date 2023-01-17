D-8 Uluslararası Yatırımcılar Toplantısı Tahran'da düzenlenecek

Bu etkinlik, söz konusu ülkelerin yatırımcılarını teknolojik bir proje ile tanıştırmak ve yatırım sözleşmeleri ve çeşitli mutabakat zaptı imzalamak için çeşitli programları içerecektir.

Geçen yıl gerçekleştirilen bu toplantının (TİM 2022) dördüncü oturumunda 100'ü aşkın yabancı yatırımcı ve 28 yerli yatırımcı hazır bulunmanın yanı sıra 61 startup ve yatırımcı şirketin ürün ve hizmetleri tanıtıldı. 11 muhtıra şeklinde on milyon dolardan fazla işbirliği anlaşmasının imzalanması bu toplantının (TİM 2022) en önemli olaylarından biriydi.

D-8 veya Endonezya, İran, Bangladeş, Pakistan, Türkiye, Malezya, Mısır ve Nijerya'yı içeren sekiz gelişmekte olan Müslüman ülkeden oluşan grubunun, gelişmekte olan İslami ülkeler arasında güçlü ekonomik ilişkiler kurmak ve bu ülkelerin dünya pazarlarındaki nüfuzunu güçlendirmek ve sanayileşmiş ülkelerle diyalog kurmak amacıyla oluşturulan bölgesel anlaşmalar arasında yer aldığını söylemekte fayda var.