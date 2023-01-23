Avrupalıların Devrim Muhafızları girişimi karşısında boş durmadık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın dış politikasında yaşanan gelişmelere değinen Kenani, "Bu sürede İran ile farklı ülkeler arasında farklı düzeylerde diplomatik temaslara ve Dışişleri Bakanının bazı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine tanık olduk" dedi.

Kenani, Seul'un Tahran'a olan borçlarını ödenmesine ilişkin İran ile Güney Kore arasındaki görüşmelere dair bir soruya "Bu bağlamda Güney Kore hükümeti ile görüşmelerimiz farklı kanallardan ve farklı düzeylerde yürütüldü ve devam ediyor. İran, Güney Kore hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor" yanıtını verdi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine dikkat çeken Kenani, "Resmi müzakereler veya resmi toplantıların yapılmaması, ilişkilerin ve mesaj alışverişinin olmadığı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak sınıflandırmaya yönelik kararını eleştiren Kenani, "Bir ülkedeki egemen bir organı terörist olarak tanımlamanın uluslararası hukukta hiçbir dayanağı yoktur ve Birleşmiş Milletler antlaşmasına aykırıdır. Devrim Muhafızları'na yapılacak herhangi bir saldırı, İran'ın güvenliğine yönelik bir saldırı olarak görülür ve sonuçları kesinlikle saldırganları etkileyecektir" ifadelerinde bulundu.

Kenani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupalıların Devrim Muhafızları Ordusuna yönellik eylemleri karşısında boş durmadık ve buna karşılık vermek için gerekli iradeye sahibiz."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakereler sürecine ilişkin son açıklamaları ve İran'ı ziyaret etme hazırlığına ilişkin olarak Kenani, "Sayın Grossi, nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması konusunda yorum yapacak yetkili merci değil." dedi.

İran ile Ajans arasındaki iş birliğinin iki taraf arasında var olan hak ve yükümlülükler çerçevesinde devam ettiğini belirten Kenani, "İran ile Ajans arasındaki diyalog ve iletişim kanalları devam etmekte. Sayın Grossi'nin veya ajans heyetinin Tahran ziyareti de zemin sağlandığında gerçekleşecektir" diye kayetti.

Kenani, İran ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

"Avrupa Birliği'ne mevcut zorlu ortamı terk etmesini ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesini tavsiye ediyoruz. Avrupa Birliği İran'ın bölgesel denklemlerdeki rolünün ve Tahran'ın etkisinin farkındadır. Ne yazık ki son aylarda İran'da yaşanan bazı gelişmelerin ardından Avrupa Birliği ve özellikle Almanya'nın da içinde bulunduğu üç belirli ülke, İran konusunda yapıcı olmayan ve müdahaleci politikalar benimsedi ve kargaşaları körüklemeye kalkıştı. Kargaşaların sona ermesinin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Avrupa Birliği ve içindeki bazı ülkeler henüz İran'da istikrarsızlık çıkarmaya çalışıyor ve bu bağlamda ikili ilişkilere ağır bedeller yüklemişlerdir."

İran ile Suudi Arabistan arasındaki son gelişmeler hakkında Kenani, "Suudi yetkililerinden olumlu tutumlar gördük ve olumlu tutumlara saygı duyuyor ve olumlu bir işaret olarak değerlendiriyoruz. İran'ın yaklaşımı çerçevesinde bölgedeki bazı ülkelerle olan anlaşmazlıkları çözmeye ve ilişkileri geliştirmeye çalışacağız" dedi.

Roya Fereydouni