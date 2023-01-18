Güney Kore Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İran hakkındaki "müdahaleci" açıklamalarına tepki olarak Güney Kore’nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang-hyeon'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.

Görüşmede Tahran'ın itiraz protestosunun Güney Koreli Büyükelçi'ye iletildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Necefi görüşmede, Kore makamlarından bu açıklamalara ilişkin acil açıklama talep ederek, bu tür yaklaşımın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Kore’nin İran halkına ait döviz varlıklarını bloke ederek düşmanca eylemde bulunduğunu hatırlatan Necefi, Güney Kore'nin iki ülke arasındaki sorunları çözmede yapıcı bir adım atmamasının İran tarafının Seul ile ilişkileri gözden geçirmesine yol açacağını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, Kore liderinin nükleer silah yapma olasılığına ilişkin son açıklamalarının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na aykırı olduğunu belirterek, bu konuda Kore tarafından bir açıklama talep etti.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi de İran’ın itirazlarını ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de, Güney Kore liderinin İran-BAE ilişkilerine dair açıklamalarına sert bir şekilde tepki göstermişti.