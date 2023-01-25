UAEA Başkanı Grossi yakında İran'a gelecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı UAEA Başkanı Rafael Grossi, dün yaptığı açıklamada Şubat ayında İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) "boş kabuk" olarak nitelendiren Grossi, "Kimse bu anlaşmanın ölüğünü ilan etmedi, ancak bildiğiniz üzere herhangi bir taahhüt yok ve KOEP'teki her kısıtlama birkaç kez ihlal edildi." dedi.

Ne olmuştu?

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı. Ancak ABD yönetimi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştur.