İran Meclis Başkanı'ndan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün yaptığı bir konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınadı.

Galibaf, "Bu tür eylemlerle dini değerlere yapılan saygısızlık Müslümanların duygularının incinmesine neden olmuştur. İsveçli yetkililer, bu bariz İslamofobiyi sözde ifade özgürlüğü maskesinin arkasında gizleyemezler" dedi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam dünyası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine tepki göstermişti.