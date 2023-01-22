Batı'nın İran'a yönelik hibrit savaşı başarısızlığa mahkumdur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Paris, Londra ve Tel Aviv'de gösteri, protesto, arbede ve şiddet var! Ancak onların medya kuruluşlarının gündeminde İran'daki olaylar yer alıyor. Halbuki Batı'nın tüm kışkırtmalarına rağmen İran'daki kargaşa olayları bir aydan uzun bir süre önce sona ermiştir.

Batı'nın İran'a karşı yürüttüğü hibrit ve bilişsel savaşı, askeri, ekonomik, siyasi ve psikolojik savaşının devamıdır ve geçmişte olduğu gibi başarısızlığa mahkumdur."