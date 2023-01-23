Tümgeneral Bakıri, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, resmi tamaslar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Tümgeneral Bakıri, "Suriye'nin Filistin ve İslam dünyasını desteklemede her zaman ön saflarda olması takdire şayandır." dedi.

Bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim'le normalleşme adımını eleştiren Tümgeneral Bakıri, "Bu, Filistin davası ve Arap ve İslam alemine büyük bir ihanettir. Bunların hesap vermeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Abbas da, İran'ın Suriye krizinin her aşamasında Şam'ın yanında olduğunu vurguladı.

Bu toplantıda taraflar Siyonist Rejim'in uluslararası hukuku ihlal eden Suriye topraklarına yönelik sadırıları kınadı.