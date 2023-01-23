Yemen halkı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti

Almasirah TV kanalına göre Yemen'in Saade kentinde vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

Protesto gösterisi sırasında basın açıklaması yapan Saade valisi Muhammed Cabir, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Cabir, "Bu eylem, Batılı ülkelerin İslam dini ve Müslümanların kutsal değerlerine karşı yürüttüğü kötü faaliyetlerin bir parçasıdır." dedi.

Ensarullah'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Yemen Ensarullah Hareketi, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim’e saygısızlığı kınayan Ensarullah Hareketi, provokatif eylemi “İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık” olarak nitelendirdi.

Ensarullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Batı'da İslami mekanlar ve değerlere karşı düşmanca eylemler, Batılı hükümetlerin ahlaki ve siyasi başarısızlığına işaret ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin bu alçakça ve sorumsuz eylemin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği vurgulandı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam dünyası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine tepki göstermişti.