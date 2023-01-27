Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Bayramov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı ele alındı.

Emir Abdullahiyan, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açan sihalı saldırı nedeniyle Azerbaycan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Saldırıyı kınayan Emir Abdullahiyan, "Bu olayın iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeliyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, olayın netliğe kavuşması için iki ülke güvenlik kurumlarının birlikte çalışmasını önerdi.

Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin olayda hayatını kaybeden kişinin ailesine, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Azerbaycan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerinin iletilmesini istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani da, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bugün yerel saatle 08.30 sıralarında otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.