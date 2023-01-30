Emir Abdullahiyan Filistin direniş gruplarının liderleriyle görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmelerinde Siyonist rejimin Cenin kampında yaptığı cinayetleri şiddetle kınadı ve İran'ın Filistin ulusuna desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İran'ın, Filistin halkının direnişine verdiği desteği takdir etti.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, Filistin ulusunu ve İslami direnişi her alanda destekleme konusundaki ilkeli tutumundan dolayı İran'ı takdir ederek, "Siyonist rejimin İslami kutsallara yönelik saldırıları karşısında dimdik duracağız" dedi.