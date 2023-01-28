Azerbaycan İran'ın çabalarını takdir etti

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade dün ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde böyle bir olayın daha önce yaşanmadığını belirterek, "İran Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilgili yetkililerin bu konuyu takip ettiğini biliyorum" dedi.

Alizade, "Bu saldırıyı bir terör eylemi olarak değerlendiriyor ve bunun İran tarafından incelenmesini ve güvenlik ile adli raporların Azerbaycan tarafına iletilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Alizade bu eylemin asıl nedenlerinin ortaya çıkarılmasını beklediklerini vurguladı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine dün yerel saatle 08.30 sıralarında otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.