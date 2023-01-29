Nükleer anlaşma ile ilgili yeni mesaj aldık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu toplantıda iki bakan arasında yapılan görüşmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Bugün, özel sektör ve kamu sektörü alanındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli ikili konuları konuştuk. Bazı olası engellerin kaldırılması ve ilişkilerin gelişimini hızlandırma gerektiği konusunda hemfikirdik" dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran, bölgesel diyalogları her zaman memnuniyetle karşılamıştır ve müzakereyi bölge ülkeleri arasında güçlü ve istikrarlı bir işbirliğine ulaşmak için gerekli ön koşul olarak görmektedir. Diyalog ve işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve toplu güvenliği sağlamanın özel ve başarılı bir yolu olabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptırımları kaldırma çabaları için Katar'a teşekkür eden bakan Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı aracılığıyla nükleer anlaşmanın diğer taraflarından mesajlar aldıklarını bildirdi.

Ukrayna savaşına değinen Emir Abdullahiyan, "Katar Dışişleri Bakanı Ukrayna kriziyle ilgili bazı fikirler önerdi.İran-Ukrayna müzakerelerinin ilk turu geçtiğimiz aylarda Umman'da yapıldı ve bu müzakerelerin bir sonraki turunun yapılması için her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın Ukrayna konusundaki tutumu nettir. İran ile Rusya arasında uzun yıllara dayanan ilişkiler karşılıklı çıkarlar çerçevesinde ilerlemektedir ve Tahran ile Moskova arasındaki her türlü yapıcı ilişki başka taraflara karşı değerlendirilmemelidir. Ayrıca İran ile Ukrayna arasındaki ilişkiler düşmanlık anlamına gelmemelidir" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca Siyonist Rejimin Batı Şeria'daki son eylemlerinden üzüntü duyduğunu dile getirirken İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınadı.

Bakan Emir Abdullahiyan ABD'nin, İran'la işbirliği yapması için Irak'a yaptığı baskı da dahil olmak üzere bölgeye yönelik tehditleri hakkında bir soruya şu iekilde yanıt verdi:

"İran, ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için çeşitli yöntemler kullandı ve kullanmaya devam edecek. Bölgedeki dostlarımız ve müttefiklerimizle bu yapıcı olmayan eyleme ve ABD'nin ve bazı Batılı ülkelerin insan haklarının sistematik ihlallerine karşı koymaya devam edeceğiz.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani de, "Bugünkü görüşmede, gölgenin güvenliğinin artırılması ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.

Muhammed bin Abdürrahman Al Sani, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakerelerin tüm taraflarını anlaşmaya dönmeye çağırdıklarını ifade etti.

Katarlı bakan, "ABD'liler, anlaşma konusuyla ilgili olarak İran'a iletmemiz gereken bir mesaj verdiler." ifadesini kullandı.

İran ve Katar arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirten Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin, bölge ülkeleri ile İran arasındaki ilişkileri her zaman mümkün olduğunca artırmaya çalıştığını vurguladı.