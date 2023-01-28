Emir Abdullahiyan'dan Azerbaycan elçiliği olayı değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Büyükelçiliği olayında yaralanan Azeri diplomatları Tahran'daki Tecriş Şehitleri hastanesinde ziyaret etti. Emir Abdullahiyan'a Azerbaycan Büyükelçisi Ali Alizade de eşlik etti.

Emir Abdullahiyan, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan Büyükelçiliği olayı hakkında bilgi verdi.

Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin saldırı haberini aldıktan hemen sonra olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması için özel talimat verdiğini kaydetti.

Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda olayı görüştüklerini belirten Emir Abdullahiyan, “Umarım her iki tarafın çabası ve işbirliği ile iki ülke düşmanlarına malzeme vermeden durumu atlatarız.” ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan, “Güvenlik departmanındaki meslektaşlarımızın bulguları, saldırganın bu eylemi kişisel sebepler ve eşinin özel durumu nedeniyle yaptığını gösteriyor. Bu şahsın eşinin Azerbaycan'da olduğu ve eşiyle görüşemediği konusu takip edilmektedir. Bize göre bu olay önceden planlanmış bir terör saldırısı değil ve sadece kişisel sebepler nedeniyle yapılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, dün silahlı bir kişi tarafından yerel saatle 08.30'da saldırıya uğradı. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.