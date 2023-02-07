İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Moskova'ya gitti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Moskova'da düzenlenecek olan "5. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısına katılmak üzere bu sabah Rusya'ya gitti.

Afganistan'a komşu ülkelerin ulusal güvenlik konseyi sekreterleri, danışmanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bu toplantıda, Afganistan'daki siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.

Şemhani Moskova ziyarti sirasında ayrıca Rus yetkililerinin yanı sıra mevkidaşları ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşecek.

