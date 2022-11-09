Ukrayna krizinin sona ermesi için katkıda bulunmaya hazırız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Şemhani görüşmede bölgesel ve uluslararası duruma değinerek, mevcut kriz ve zorluklardan çıkış yolunun diyalog ve bölgesel ve uluslararası işbirliği olduğunu söyledi.

Emperyalizmin İran milletine karşı yürüttüğü hibrit savaşın boyutları ve ABD'nin acımasız yaptırımların etkilerine dikkat çekekn Şemhani, "Ekonomik alanda özellikle komşu ülkelerle ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ülkemizin stratejik önceliklerinden biridir" dedi.

Şemhani İran ve Rusya arasındaki enerji, ulaştırma, tarım, ticaret, bankacılık ve çevre alanlarındaki işbirliği sürecinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, gerekli tedbirler alınarak bu sektörlerin önündeki engellerin hızla kaldırılması gerektiğini belirtti.

Terörizm ve aşırılık tehlikesinin bölge ve dünya güvenliğini tehdit ettiğini belirten Şemhani, bu tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna krizine atıfta bulunan Şemhani, "İran, Rusya ile Ukrayna arasında diyaloga dayalı bir ateşkes ve barışa yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor ve savaşın sona ermesi için rol oynamaya hazırdır" ifadelerinde bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev da iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin hızlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Nikolay Patruşev İran ve Rusya'nın ulusal güvenlik kurumları arasında daha önce yapılan anlaşmalara ve özellikle ekonomik ve teknolojik yaptırımlarla mücadele alanında stratejik işbirliği için yol haritasının belirlenmesine değinerek, "Tahran ziyaretinden en önemli amacım ekonomik, ekonomik, ticari, enerji ve teknoloji alanlarında yeni faaliyetlerin başlatılması için dinamik mekanizmalar sağlamanın yanı sıra ortak projelerin uygulanmasını hızlandırmak konusunda fikir alışverişinde bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Patruşev, "Kuzey-Güney koridorunun hızla tamamlanması, ikili ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğinin kalitesinin artırılmasında etkili bir adımdır" diye kaydetti.

Patruşev, Ukrayna krizi hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Batı medyası, başından beri gerçekleri tersine çevirerek, Ukrayna krizinin nasıl başladığı ve sahadaki gerçekleri konusunda dünya kamuoyunda sapma yaratmaya çalıştı."

