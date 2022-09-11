Şemhani, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tacik mevkidaşı Nasrullah Mahmudzade'ye gönderdiği bir mesajda, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Şemhani'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ortak dil, kültür ve tarihe sahip olan İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, iki ülke halkının ve bölge halkının refah ve mutluluğunun artmasına yardımcı olmasını temenni ederim."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, “Tacikistan Bağımsızlık Günü” nedeniyle Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a tebrik mesajı yollamıştı.