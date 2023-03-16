Şemhani, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Abu Dabi'ye giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Şemhani görüşmede, İran'ın komşularıyla kapsamlı, sürekli ve yapıcı işbirliği alanında dış politikasının değişmeyen stratejisine vurgu yaparak, "Mevcut sorunların aşılabilmesi için düşmanlık ve ayrışma yerini işbirliği ve yakınsamaya bırakmalıdır" dedi.

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Şemhani, "Diyalog ve etkileşim yoluyla, siyasi, güvenlik, ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirerek ve yabancıların yapıcı olmayan bir rol oynamasını önleyerek bölge halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını artırmaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

Ekonomik ve yatırım kapasitelerini İran'ın komşularıyla ilişkilerinde ana önceliklerinden biri olduğunu belirten Şemhanai, "İran ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir yıldan beri oluşturulan uygun platformlara göre, bu ziyareti iki ülkenin siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinde yeni bir aşamaya girmesi için anlamlı bir başlangıç ​​olarak görüyorum" ifadelerinde bulundu.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan da Şemhani'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'la işbirliğinin BAE için önemli olduğunu vurguladı.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki son anlaşmadan dolayı tebriklerini dile getiren Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, bu anlaşmanın bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir güvenliğin gelişmesinde yapıcı rolü olacağını söyledi.