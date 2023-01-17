  1. Ekonomi
17 Oca 2023 15:26

İran ve Rusya ekonomik ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran ve Rusya ekonomik ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Igor Levitin ile bir araya gelerek ikili ve kapsamlı ekonomik işbirliğini görüştü.

İran ve Rusya arasında her alanda gelişen ilişkilere değinen Şemhani, iki ülke cumhurbaşkanlarının anlaşmaları çerçevesinde ortak ekonomik projelerin uygulanmasının hızlandırılmasına vurgu yaptı.

İran ve Rusya'nın küresel enerji ve transit piyasalarındaki tamamlayıcı rolünün önemine dikkat çeken Şemhani, "iki ülke yetkililerinin ciddi iradesi ve sürekli çabaları ile İran ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği stratejik anlaşmalar yolunda ilerliyor" dedi.

Şemhani, tek taraflı yaptırımlar sisteminin kalkınma sürecini engellediğini, bölgesel ve küresel krizlerin tırmanmasına neden olduğunu belirterek, yaptırımlarla başa çıkmak için ortak kurumların oluşturulmasını ve yaptırım uygulayan ülkelere karşı uluslararası kapasitelerin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Igor Levitin de, "Kuzey-Güney demiryolu projesinin tamamlanmasının stratejik etkisi ve Rusya'nın Reşt- Astara demiryolu projesinin hızlı bir şekilde tamamlanması taahhüdüne göre, bu proje ile ilgili operasyonel tedbirlerin bir an önce başlatılması temel önceliğimizdir." dedi.

Igor Levitin, İran'ın enerji ve transit alanındaki eşsiz yeteneklerine ve avantajlarına eğinerek, Rus şirketlerinin İran'daki altyapı projelerine yatırm yapmaktan yana olduğunu ifade etti.

News Code 1907108

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