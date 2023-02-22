Emir Abdullahiyan Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Resmi temaslar kapsamında Irak'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı srıa sınır güvenliği, İran şirketlerinin Irak'taki faaliyetleri ve döviz meselesi gibi konular ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reşid, Irak ve İran'ın komşu ülkeler olduğunu ve bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunabilecekleri için tarihi ilişkiler ve ortak bağlarla birbirlerine bağlı olduklarını söyledi.

Reşid, terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede iki ülkenin yetkilileri arasındaki iletişim ve fikir alışverişinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Reşid, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'den İran'ı ziyaret etmesi için resmi bir davet aldı ve bu daveti en kısa sürede kabul edeceğine söz verdi.

Emir Abdullahiyan, Bağdat ziyaretinde Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile de görüşmüştü.