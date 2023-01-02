Tuğgeneral Kaani'den ABD'ye sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Bugün Hacı Kasım'ın yolu devam ediyor ve intikam alma günüdür. Bu cinayeti işleyenlerden intikam almak ilk andan itibaren başlamıştır ve sonuna kadar devam edecektir. Düşmana, intikam almamızın zamanının başladığını ve artık evlerinde huzurları olmayacağını söylüyoruz" dedi.

Düşmanın Şehit Süleymani'nin gölgesinden bile korktuğunu belirten Tuğgeneral Kaani, "ABD'liler General Süleymani'ye karşı işledikleri suikast nedeniyle daha ilk günden baskı altına alındı. Şehit Süleymani mektebinin öğrencileri Allah'ın izniyle önce Amerikalıların kemiklerini kırar, sonra da onları bölgeden kovar. Dolayısıyla düşmana intikam almamızın zamanının başladığını ve artık evlerinde huzurları olmayacağını ve evlerinde onlardan intikam alma olasılığını söylüyoruz" ifadelerinde bulundu.