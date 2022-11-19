Tuğgeneral Kaani, Irak Ehl-i Sünnet Müftüsü ile görüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Irak'ın Ehl-i Sünnet müftülerinden Şeyh Mehdi Samidai ile bir araya geldi.

Görüşmede İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık da hazır bulundu.

Irak medyasına göre Tuğgeneral Kaani, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Haberde Tuğgeneral Kaani'nin Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tahran'ın yeni Irak hükümetini desteklediğini vurguladığı belirtildi. Muhammed Şiya es-Sudani ile yapılan görüşmede de ortak güvenlik konuları ele aldığı bildirildi.