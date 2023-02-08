Tuğgeneral Kaani, Suriyeli depremzedeleri ziyaret etti

Arap medyasına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, geldiği Halep kentinde depremzedeleri ziyaret etti.

Tuğgeneral Kaani, daha önce şiddetli depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Direniş Cephesi'nin imkanlarının depremden etkilenen bölgelerdeki insanlara yardım sağlamak için kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Devrim Muhafızları'ndan Suriye ve Türkiye'ye deprem mesajı

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti.

Suriye’deki ölüm sayısı artıyor

Maraş merkezli iki depremden etkilenen Suriye'nin kuzeyinde de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Suriye Sağlık Bakanı Hassan El Gabbaş, deprem bölgelerinde nihai olmayan sonuca göre 1,262 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2,285 kişinin yaralının kaydedildiğini duyurdu.

El Gabbaş SANA muhabirine yaptığı açıklamada, acil durum ve sağlık ekiplerinin 55 saatten fazla bir süredir tüm kurbanlara ulaşmak ve onları enkaz altından çıkarmak için tam kapasite ile çalıştıklarını söyledi.

Suriyeli bakan, Halep, Lazkiye ve Hama’ya günün her saati ilaç, cerrahi ve acil durum malzemeleri yüklü kamyonların gönderildiğini ve ayrıca çeşitli valiliklerden tıbbi konvoyların gönderildiğini belirtti.