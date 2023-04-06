İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları 7 yıl sonra ilk kez görüştü

Tahran ile Riyad, 7 yıl aradan sonra aldığı normalleşme kararının ardından adımlar atmaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de ilk kez yüz yüze görüştü.

Tahran ve Riyad anlaşmaya vardı

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştı.

Pekin'de 6 Mart'ta başlayan müzakerelerde 10 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca iki ülke, dışişleri bakanlarının buluşmasını müteakip karşılıklı büyükelçilikleri açıp büyükelçi atayacak. Anlaşmada "İran ile Suudi Arabistan birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterme ve içişlerine karışmamada mutabık kaldı" denilmişti.