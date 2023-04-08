İran'ın Çin Büyükelçisi, Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi

Muhammed keşaverzzade, Çin'in bölgede daha fazla barış ve istikrar sağlanması amacıyla İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Keşaverzzade, "Dünyanın en büyük ekonomik gücü olan Çin'in elinde birçok fırsat var ve tüm ülkeler bu fırsatı kullanmayı tercih ediyor." dedi.

İran'ın Pekin Büyükelçisi, Çin'in dünyada veya bölgede kendi hegemonyasını kurmaya çalışmadığını belirterek, "Çin'in 'Küresel Güvenlik Girişimi' veya 'Küresel Kalkınma Girişimi',gibi planlarına göre, dünyadan herkesin yararlanabilmesine ve herkes için bir kazan-kazan durumu sağlanabilmesine inanmaktadır" ifadesini kullandı.

İran-Çin ilişkilerine atıfta bulunan Keşaverzzade, "Tahran-Pekin ilişkileri her zaman ileriye dönük ve gelişmekte olmuştur. Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in 2016'da İran'ı ziyaretinden bu yana, ilişkilerimiz kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükseltildi ve ardından Çin ile 25 yıllık işbirliği anlaşmasına tanık olduk" ifadelerinde bulundu.

İran-Çin ekonomik ilişkilerine dikkati çeken Keşaverzzade, "Çin, İran'dan petrol alıyor ve İran'ın temel ihtiyaçlarının bir kısmı bu ülkeden temin ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde Çin'e yaptığı ziyarette ilişkiler iyi bir ivme kazandı ve inşallah yakın gelecekte ticari ilişkilerimiz daha da gelişecektir" diye kaydetti.