Tahran ile Riyad'ın ilişki kurması G7 ülkelerini memnun etti

G7 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin Nagano eyaletindeki Karuizawa kentinde bir araya geldi.

G7 Dışişleri Bakanları yayınladıkları ortak bildiride, İran ile Suudi Arabistan’ın diplomatik ilişkileri başlatma kararı olumlu karşılandı.

Bildiride, G7’nin bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabalara destek verdiği vurgulandı.

Öte yandan Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Suriye, Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere çok sayıda ülke Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması kararının memnuniyet verici olduğunu açıklamıştı.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.