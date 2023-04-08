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8 Nis 2023 09:19

İran ve Moritanya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Moritanya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir ABdullahiyan ve Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salem Ould Merzoug telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir ABdullahiyan ile  Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salem Ould Merzoug arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Taraflar bu telefon görüşmesinde Filistin durumu başta olmak üzere bölgedeki ikili ilişkiler ve gelişmeler hakkında istişarede bulundular.

İki taraf ayrıca Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine karşı İslam ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladılar.

Emir Abullahiyan, Moritanya'nın başkenti "Nuakşot"ta İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı başarıyla düzenlenmesini tebrik ederek, Moritanyalı mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.
 

News Code 1908518

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